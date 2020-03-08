شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يطالب الحكومة بمنع "الشيشة" فى المقاهى العامة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه سيتقدم باقتراح برغبة لمنع استخدام الشيشة في المقاهى الشعبية، مؤكداً أنها أحد أهم الأسباب التي من الممكن أن تتسبب في انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذى نواجه فيه الفيروس الذى ينتشر في العديد من الدول المجاورة، وظهر في مصر بشكل يحتم علينا إتباع جميع إجراءات الوقاية المطلوبة.

وأضاف "وهدان" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه سيطالب الحكومة في الاقتراح، بضرورة إحكام الرقابة على المقاهي من خلال كافة رؤساء الهيئات، وفرض غرامات كبيرة، حتى تتوقف هذه العادة خلال هذه الفترة على الأقل، مما سيساعدنا في الحد من كافة السلوكيات التي من الممكن أن تساعد في انتشار الفيروس بين المواطنين.

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وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت إن هناك 11 حالة من على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم متابعتهم، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم، سيتم نقلهم للحجر الصحى، و5 حالات مخالطة، ثبتت سلبية تحليلاتهم.