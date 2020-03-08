"مستقبل وطن" ينظم فعاليات وأنشطة خدمية فى المحافظات.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، واستكمالًا لدوره الخدمى، لتخفيف الأعباء على عاتق المواطنين، ودعم الطبقات البسيطة، من خلال إطلاق العديد من الأنشطة التنموية فى قرى ومحافظات مختلفة.

قافلة الطبية تعالج 2450 مواطنًا بقرية "ابيار" بكفر الزيات

نظمت أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن بالغربية، قافلة طبية كبري بقرية ابيار، بمقر المدرسة الثانوية للبنات في مختلف التخصصات الطبية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والمحاسب محمد عريبي أمين الحزب بمحافظة الغربية.

تأتي هذه القافلة في إطار التعاون بين أمانة الحزب بدائرة كفر الزيات برئاسة المهندس محمود هجرس، والوحدة الحزبية بقرية ابيار بإشراف المحاسب شريف الديب أمين الوحدة الحزبية.

ضمت القافلة أقسام العظام والقلب والنساء والتوليد والعظام والجراحة والعلاج الطبيعي والأسنان والصدر، إلى جانب اجراء التحاليل، وقيام مجموعة من الأطباء المتميزين بمديرية الصحة بالغربية بتوقيع الكشف الطبي على المترددين علي القافلة من مواطني القرية وسط اقبال كبير من المواطنين علي الكشف والعلاج ، حيث تم توفير كميات كبيرة من الأدوية بالمجان تحت إشراف الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة بالغربية وعضو امانة المهنيين. كما شهدت القافلة تنظيم عدة ندوات لتوعية المواطنين بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأكد المحاسب شريف الديب أمين الوحدة الحزبية بقرية ابيار، أن عدد المترددين علي القافلة الطبية تجاوز 2450 مواطنا وقام فريق عمل الوحدة الحزبية والذي ضم محمود ودن، أمين التنظيم وشمس الدهراوي أمين لجنة العلاقات الحكومية بكفر الزيات والأمانات المختلفة بالوحدة الحزبية بتنظيم عمليات استقبال المواطنين وتسجيل بياناتهم وتوجيههم نحو العيادات الطبية لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج.

وقد شارك في القافلة كلا من محمد حماد والدكتور أحمد حماد أمناء مساعدي الحزب بالمحافظة ودينا بدران أمين العلاقات العامة وأسامة الخياط أمين مساعد العمل الجماهيري، وعلى هامش القافلة تم تكريم أمين الوحدة الحزبية بإبيار من قبل أمانة المهنيين بالمحافظة، تقديرا المجهود الكبير الذى بذل فى إعداد وتنظيم القافلة التي تعد من أكبر القوافل الطبية التي نظمها حزب مستقبل وطن بالغربية.

معرضاً شامل للتسوق في كفر شكر بالقليوبية

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، في محافظة القليوبية، معرضاً شامل بأسعار مخفضة لخدمة ابناء كفر شكر، وتحت رعاية وتنفيذا النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة.

وأشرف على تجهيز المعرض أمانة التدريب والتثقيف بقيادة رانا السمرى أمين التدريب والتثقيف بكفر شكر، وذلك بحضور كل أعضاء الأمانة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، ورجل الأعمال الحاج أحمد الصباحي والنائب محمد زكريا محيي الدين عضو مجلس النواب عن كفر شكر.

وقالت رنا السمرى، أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بكفر شكر، إن المعرض يضم المفروشات ومستحضرات التجميل ولعب الاطفال والمخبوزات ومستلزمات الحلويات والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والأدوات المنزلية، وأنه يعد إضافة كبيرة لنشاط الحزب بكفر شكر.

من جانبه، أكد خالد جرامون، أمين حزب مستقبل وطن بكفر شكر، أن هذا المعرض الشامل التي تقيمه امانة كفر شكر يحقق هدف من أهداف الحزب وهي خدمة أبنائنا وأخواتنا من أبناء كفر شكر، حيث أنه يقدم لهم المنتجات بأسعار مخفضة ويحقق تواجد الحزب في الشارع ويعمل على محاربة غلاء الأسعار.

وقد لاقى المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا من أول أيامه، ومن المقرر أن يمتد المعرض ليومين متتاليين هما الجمعة والسبت بمقر مركز شباب كفر شكر.

"بيت العائلة" بسوهاج ينظم معرضين لبيع جهاز العرائس والأدوات المنزلية بتخفيضات 50 %

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة سوهاج، معرضين بمدينتى أخميم والمراغة، لتوفير وبيع مستلزمات جهاز العرائس للفتيات المقبلات على الزواج بالمحافظة، والأدوات المنزلية للأسر بأسعار مخفضة.

وأوضح قال اللوء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، إن المعرضين نظمتهما أمانتى العمل الجماهيرى، والشئون الاقتصادية والاستثمار، فى إطار تفعيل مبادرة "بيت العائلة" التى أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والتى تستهدف مساعدة الأسر والفتيات المقبلات على الزواج، بتوفير المستلزمات المنزلية، ومستلزمات جهاز العرائس، والأقمشة والملابس بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن المعرضين شهدا زحاما وإقبالا كبيرا من جانب السيدات والفتيات للاستفادة من المبادرة، التى وصلت التخفيضات فيها إلى 50% لعدد كبير من المنتجات، ومنها البطاطين ومستلزمات المطبخ، مع إشادة بجهود الحزب ومبادراته لخدمة المواطنين.

وأضاف مصطفى، بأن كلا المعرضين جرى تنفيذهما لمدة يوم واحد، بالتنسيق مع عدد من التجار والموردين، لبيع المفروشات، والبطاطين، والملابس الحريمى، والأحذية، والشنط الجلدية، والأدوات المنزلية، ومستلزمات المطبخ.

يفتتح مقر حزبه الجديد لأمانة أول المنتزه بالإسكندرية

افتتح حزب مستقبل وطن، في محافظة الإسكندرية، مقرًا جديدًا للحزب بأمانة أول المنتزه، وذلك بحضور النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض قيادات الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء الحزب، والسياسيين وأبناء الدائرة.

وخلال الافتتاح، أشار النائب رزق راغب ضيف الله، إلى أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن من خلال مجموعة من المبادرات والفعاليات والأنشطة المجتمعية التي ينفذها الحزب في خدمة المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم وكذلك محو الأمية، وذلك في إطار سعي الحزب لخلق بيئة ملائمة لحياه كريمة طبقًا للمبادرات التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أمين الحزب بالمحافظة النائب رزق راغب ضيف الله، ضرورة العمل على الارتقاء بالعمل الحزبي وكيان الحزب داخل محافظة الإسكندرية، وتأهيل الكوادر والتواجد في الشارع والسعي نحو فتح قنوات جديدة للتحاور مع المواطنين لبحث سبل تنمية المحافظة والنهوض بها، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والاهتمام بحل مشاكلهم.

شهد الافتتاح المهندس محمد مجاهد أمين مساعد الحزب بالمحافظة والنائب سامح السايح أمين مساعد الحزب وعضو مجلس النواب والنائب عبد الفتاح محمد امين العمال والفلاحين وعضو مجلس النواب والنائب أبو العباس تركي، والمهندس محمد الخيال، أمين التنظيم بالمحافظة، والمهندس السيد حسن، امين المهنيين، والاستاذة منال إسماعيل، امينة المرأة، والأستاذ علاء جاد، أمين الشئون القانونية، والدكتورة كريستين ألبرت، عضو هيئة مكتبة الحزب بالمحافظة.

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من جانبه، أوضح صالح عبد المعز، أمين دائرة المنتزه أول، إن الحزب من خلال مقر دائرة أول المنتزه، يعمل لخدمة أهالي الدائرة، وسيتم توقيع برتوكولات مع عدد من المستشفيات في نطاق الدائرة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، كما سيتم تنظيم عددًا من اللقاءات مع الأهالي لبحث مشكلاتهم ووضع حلول لها.

مجموعات تقوية مجانية لطلاب المرحلة الإعدادية بابوقرقاص

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة المنيا، اليوم عمل مجموعات تقوية مجانية لطلاب المرحلة الإعدادية، بمركز ابو قرقاص، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتفعيل مبادرة "التعليم لكل المصريين"، وتحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة.

وأكدت أمانة الحزب بمركز ابوقرقاص، أن مجموعات التقوية يتم تنفيذها بنقابة المعلمين بمدينة الفكرية بإشراف أمانة المهنيين للحزب، مشيرة إلى إنها مجموعات التقوية تأتي في ظل سياسات الحزب القائمة على تكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولاقت مجموعات التقوية، إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور، الذين أبدوا إعجابهم بتلك الجهود المبذولة من قبل الحزب، لتخفيف العبء عليهم.

يوم رياضي لذوي الهمم في الإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الإسكندرية، اليوم الرياضي لذوي الهمم، وذلك بملعب عمار، بمنطقة خورشيد، شرق الإسكندرية، تحت إشراف أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تنظمها أمانة ثالث المنتزه، وتحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة.

وشارك في اليوم الرياضي، النائب أبو العباس تركي والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، الأستاذة سلوى عطية، أمينة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة. ومنال إسماعيل، أمين العلاقات العامة بالمحافظة، وأمين دائرة ثالث المنتزه شحاته شاهين.

وقد تم تكريم عدد من الأبطال من ذوي الهمم، الحاصلين على الجوائز والميداليات في البطولات المختلفة، على الانجازات التي والبطولات التي حصلوا عليها سواء على مستوى المحافظة أو الجمهورية.

من جانبها، أوضحت سلوى عطية، أن هذا اليوم الرياضي يهدف إلى تحفيز وتشجيع الاسر بالاهتمام بالرياضة والعمل على خلق طاقة ايجابيه لذوي الهمم ومساندة الآباء في التوعية بأن الابداع لا يعوقه الا الاستسلام واليأس.

وأشارت إلى أهمية هذا اليوم الرائع في تسليط الضوء على التجارب الناجحة التي قدمها الأبناء وخلق بيئة ملائمه لهم والتغلب على الصعاب لاستكمال المسيرة معهم لخروج أفضل ما يكون بصورة مشرفه قوية للمجتمع مشيدة تنظيم امانة المنتزه ثالث عبر فريق عمل امانة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقسم برئاسة شريف عمار.

مجموعات تقوية بالمجان في دائرة سيدي جابر

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عددًا من فصول التقوية بالمجان لطلاب الشهادة الإعدادية في نطاق دائرة سيدي جابر، وذلك تحت إشراف عدد من المدرسين المتميزين في ثلاث مواد لغة انجليزية، ولغة عربية، ورياضيات بهدف تعزيز مستوى التحصيل الدراسي للطلاب استعدادا للامتحانات، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب الإسكندرية.

وقال سامح الشباسي، أمين دائرة سيدي جابر، إن فصول التقوية للشهادة الإعدادية تأتي وفقًا لتوجيهات من المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، وبدعم من النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالإسكندرية، الذي يقدم كافة سبل الدعم لمساعدة أهالي الدائرة وذلك وفقًا لخطة الحزب لدعم المواطنين سواء على مستوى التعليم بتنظيم فصول التقوية، وفصول محو الأمية، أو على مستوى الصحة بتنظيم القوافل الطبية.

وأضاف الشباسي أن الفصول ستستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، وسنعمل على زيادتها خلال العام القادم، بهدف محاربة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن جميع الفصول بالمجان في ثلاث مواد لغة انجليزية، ولغة عربية، ورياضيات، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين في نهاية العام.

ويأتي تنظيم فصول التقوية في إطار الدور الاجتماعي للحزب تجاه أولياء الأمور ورفع المعانة عنهم في تحمل نفقات أبنائهم، والمساعدة في رفع المستوي التعليمي للطلبة.

ينظم يوم رياضي وثقافي واجتماعي

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، وتحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بمحافظة المنيا، يومًا رياضيا ترفيهيًا ثقافيا اجتماعيا.

أقيمت فعاليات اليوم الرياضي الترفيهي بتنظيم من أمانة شباب مركز المنيا، بمجلس قروي بني احمد الغربية، وبمشاركة جميع قرى المجلس، تحت إشراف عاطف عمر أمين الحزب بمركز المنيا، وطارق سعد ابو الليل أمين الشباب، وبحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب، وأعضاء الحزب وأمناء الشباب المرشحين لتولى الأمانة بقرى المجلس القروي، ومئات المواطنين.

واشتملت فعاليات اليوم على إجراء مسابقات رياضية وثقافية وفكرية وأنشطة ترفيهية وعقد ندوة توعوية عن التسامح ونبذ التعصب، ولقاءات مع أبناء القرى حول المواطنة وقبول الأخر الى جانب تنظيم مسابقات رياضية بين فرق الوحدات الحزبية بتلك القرى، وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية والثقافية إلى جانب تكريم بعض رموز العمل الاجتماعي والتطوعي المشاركين في تلك الفعاليات.

تدشين مبادرة "الإسكندرية أجمل بينا"

دشنت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية برعاية النائب رزق راغب ضيف امين الحزب بالمحافظة مبادرة "الإسكندرية أجمل ..بينا"، والتي تهدف الي مشاركة الشباب في تجميل الأحياء و الشوارع من خلال الجهود الذاتية و مواجهة القبح و نشر الوعي البيئي و تجميل الميادين و الأنفاق في إطار مبادرة امانة الشباب بالمحافظة برئاسة الدكتور محمد مسعد امين الشباب الذي اوضح ان مبادرة الإسكندرية أجمل بينا التي دشنتها امانة الشباب تستهدف نشر الوعي البيئي بين الشباب بالإضافة الي تفعيل دور الشباب في الخدمة المجتمعية والتوعية بأهمية النظافة ومساندة الدولة المصرية في جهودها للتجميل محافظة الإسكندرية.

وقال صادق الطلخاوي امين دائرة الدخيلة ان اولي فاعليات امانة الشباب بالقسم برعاية النائب مصطفي الطلخاوي امين الشئون البرلمانية بمحافظة الإسكندرية وعضو مجلس النواب والتي حملت عنوان يلا نجمل حينا برسم جدرايات بالتعاون مع عدد من الرسامين وازالة عبارات القبح والإعلانات العشوائية بالإضافة الي المشاركة من خلال عدة فاعليات في مبادرة امانة الشباب الإسكندرية اجمل بينا.

وأشار أحمد المغربي امين الشباب بقسم الدخيلة، أن الفاعلية تضمنت ازالة الإعلانات المكتوبة علي أسوار فنار المكس وإزالة عبارات القبح المدونة علي سور الفنار واستبدلها برسومات جدارية بالتعاون مع الرسامة سارة رجب وأن البداية كانت مع منطقة فنار المكس التي يعد احد المزارات السياحية بالمحافظة و تم رسم اول حائط بصورة جدارية للدكتور مجدي يعقوب في تأكيد علي قيمة العمل وخدمة الوطن والمواطن واعلاء للشخصيات التي تمثل نماذج وقدوة للشباب.

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.