شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الانسان بجنيف يلغى فعاليات المجتمع المدنى في الدورة الـ43 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم إلغاء الفعاليات الجانبية لمنظمات المجتمع المدنى المشاركة في الدورة ال43 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا .

وأضاف حافظ أبو سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاجتماعات الرسمية للمجلس و الدورة الـ43 مازالت مستمرة، مشيرا الى انه تم الغاء اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العالم و اجتماع الشكبة الافريقية لمؤسسات حقوق الانسان .

Advertisements

وكانت منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على الصفة الاستشارية، قد استعدت للمشاركة فى أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التى تعقد خلال الفترة ما بين 24 فبراير و 20 مارس 2020، وللجلسة التى يقدم فيها الوفد المصرى الممثل عن الحكومة المصرية رده على توصيات بعض الدول .

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اعتمد فى نوفمبر الماضى، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، بعد استعراض الوفد المصرى تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، إضافة إلى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلى الذى شهد مداخلات وملاحظات وأسئلة 133 دولة خلال جلسة، الأربعاء، ونحو 16 سؤالا سابقا تقدمت به دول أعضاء بالأمم المتحدة.