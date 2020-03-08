شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات التضخم تواصل الارتفاع سنويا وشهريا فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت صحيفة زمان التركية المعارضة أن معدلات التضخم تواصل الارتفاع على الصعيدين الشهري والسنوي، في تركيا.

وأشارت الصحيفة فى تقرير نشرته عبر موقعها الالكترونى إلى أنه في فبراير ارتفع مؤشر التضخم العام بنحو 0.35 في المئة في حين ارتفع مؤشر التضخم الغذائي بنحو 2.33 في المئة على الصعيد الشهري. وبلغت نسبة زيادة أسعار السلع الغذائية على الصعيد السنوي نحو 10.58% .

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر 11.84%.

وكشف تقرير” مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2020″ الصادر عن هيئة الإحصاء التركية ارتفاع معدلات تضخم المستهلك بنحو 0.35 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 1.71 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر وبنحو 12.37 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ متوسط الزيادة السنوية حوالي 13.94%.

وتشير النتائج المعلنة إلى استمرار معدلات التضخم السنوية ارتفاعها رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الشهرية.

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وفي أكتوبر من العام الماضي تراجعت معدلات التضخم السنوية إلى 8.55 في المئة غير أنها سجلت أعلى مستوياتها خلال الأشهر الستة الأخيرة خلال شهر فبراير المنصرم ببلوغها 12.37%.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاع متوسط أسعار 248 سلعة من بين 418 سلعة يتضمنها المؤشر وانخفاض متوسط أسعار 146 سلعة في حين لم يسجل متوسط أسعار 24 سلعة أي تغيير ملحوظ.

وعلى صعيد النفقات الأساسية سجلت السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة شهرية بنسبة بلغت 2.33 في المئة، كما ارتفعت الخدمات الصحية بنسبة بلغت 2.03%.

وتصدرت الكوسا قائمة أعلى السلع ارتفاعا على الصعيد الشهري خلال شهر فبراير بزيادة بلغت 44.1 في المئة، بينما سجلت الكنزة الرجالي أعلى تراجع في الأسعار بنسبة بلغت 12.6 %.

هذا وسجل الإيجار، المدرج ضمن مؤشر أسعار المستهلك، زيادة بلغت 0.81 % على الصعيد الشهري و10.11% على الصعيد السنوي.