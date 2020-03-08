شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعلن دعم المرشح وحيد عامر فى الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة المنيا، أن الحزب اختار وحيد مصطفى عامر مرشحا لخوض الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط على المقعد الذى خلى بوفاة النائب الدكتور على الكيال رحمة الله عليه، تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة.

وأضاف عمرو غلاب، أن مستقبل وطن زاخر بقياداته وشبابه الذين يمتلكون الخبرات المتنوعة ولديهم القدرة على أداء رسالة الحزب كاملة إلى جانب التزامهم الحزبى، مؤكدا أن اختيار وحيد عامر هو أضافة قوية للحزب لما يتمتع به من صفات حميدة وشعبية وقبول لدى أهل الدائرة.

وأوضح "غلاب"، أن المرشح وحيد عامر، ابن قرية أسطال التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، سبق له الفوز فى الانتخابات التكميلية عام 2009 فى المقعد الذى خلى بوفاة النائب اللواء حميدة عبد العاطى رحمة الله عليه، وخاض الانتخابات في 2010 وفاز بمقعد سمالوط.

وناشد أمين الحزب بمحافظة المنيا، القيادات والكوادر الحزبية واعضاء الحزب بمركز سمالوط بالوقوف خلف مرشح الحزب ومساندته للفوز بالمقعد.

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مرشح الحزب بملوي يجري جولات انتخابية بقري بني خالد

كما أجرى محمد عبد الحكيم أبو زيد، مرشح حزب مستقبل وطن فى جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لدائرة ملوى، جولة انتخابية بقرية بنى خالد التابعة لمركز ملوى، في إطار استعدادا لجولة الإعادة المقرر إجراؤها يومى 10 – 11 مارس الجارى.

واستقبل النائب عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، خلال الجولة، أهالى وعائلات قرية بنى خالد، الذين أكدوا دعمهم لمرشح حزب مستقبل وطن في جولة الإعادة.

وقال عمرو غلاب، إن الحزب يبذل كل الجهد لدعم وتأييد مرشحه فى جولة الإعادة للانتخابات التكميلية بملوى، وأن جميع قيادات الحزب على تواصل دائم مع مرشح الحزب، لتوفير كافة سبل الدعم له، من خلال تنظيم اللقاءات والزيارات لقرى ملوى.