شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: فتح تحقيقات جديدة فى قضية رشاوى قطر لبنك باركليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت هيئة السلوك المالى FCA فى بريطانيا تحقيقاتها الخاصة فى صفقة تمويل باركليز مع قطر بعد فشل مكتب الاحتيال الخطير SFO فى تأمين إدانات جنائية فى القضية التى نظرتها إحدى المحاكم البريطانية مؤخرا.

وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أنه من المفهوم أن هيئة السلوك المالى FCA قد أعادت فتح تحقيقها بشأن المبالغ النقدية البالغة 4 مليار جنيه إسترلينى والتى حصل عليها المديرين التنفيذيين فى بنك باركليز كما كشفت مجموعة من المكالمات الهاتفية.

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وأضافت الصحيفة أن الهيئة التنظيمية علقت تحقيقها أثناء القضية التى رفعها مكتب الاحتيال الخطير SFO ضد كبار المصرفيين السابقين فى باركليز بتهم الاحتيال.

وبرأت هيئة المحلفين روجر جنكينز، وريتشارد بواث، وتوماس كالاريس، فى ضربة قوية لوكالة مكافحة الجريمة البريطانية. يعتبر السيد جينكينز، الذى ينظر إليه على أنه حارس البوابة لعلاقة باركليز مع قطر، من بين الأشخاص الذين يمكن فحصهم نظرا لأن هيئة السلوك المالى FCA تعيد إطلاق تحقيقها.





ويواصل نظام تميم بن حمد سرقتها ونهبه، والتي كان على رأسها قضية رشاوى قطر لبنك باركليز، والمتورط فيها حمد بن جاسم، حيث وصلت لمرحلة حاسمة بعد 14 شهرا بالمحكمة الجنائية بلندن عن تورط حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الأسبق في فضيحة قضايا الرشاوى القطرية لبنك باركليز بمشاركة 3 من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين بالبنك والتي وجهت هيئة المحلفين اتهامات بعينها تمثلت في الاحتيال والتدليس ودفع رسوم اضافية سرية، ومن المنتظر أن تبدأ هيئة المحلفين بالمحكمة مناقشة الأحكام التي وجهها ممثلوا الادعاء لثلاثة من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين بالبنك.