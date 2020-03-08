شكرا لقرائتكم خبر عن أمين شباب "مستقبل وطن" يستعرض دور الشباب خلال الملتقى الأول للحزب بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الإسماعيلية، الملتقى الشبابى الأول له للحزب، والتى تنظمها أمانة الحزب بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد صبري أمين الشباب المركزية بالحزب، والنائب سامي هاشم أمين لجنة التعليم والبحث العلمي المركزية بالحزب، والنائبة آمال رزق الله عضو أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزية بالحزب، وحماد موسي أمين الحزب بالمحافظة، وعصام دياب أمين تنظيم المحافظة، وأمناء الشباب بالأقسام والمراكز وأعضاء هيئه المكتب لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية.

وبدأت أولي فقرات الملتقي بموسيقي النشيد الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعدها استهل ساهر فضه أمين شباب المحافظة كلمته بتوجيه الشكر للمهندس أحمد صبري، أمين شباب الحزب المركزي لحضوره، وكذلك التهنئة بفوزه الساحق بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.

واستعرض الملتقي الشبابي، نشاط الأمانة خلال الفترة السابقة من خلال فيديو قصير لعرض الفعاليات التي شارك فيها شباب أمانة الإسماعيلية.

وفي كلمته، وجه المهندس أحمد صبرى، أمين شباب الجمهورية الشكر لأمانة شباب المحافظة على حفاوة الاستقبال والتنظيم ونقل تحية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب لقيادات وأعضاء أمانة محافظة الاسماعيلية، كذلك عبر عن سعادته لتواجده وسط إخوته من قيادات وشباب محافظة الاسماعيلية كما توجه بالشكر لنواب محافظة الإسماعيلية واستكمل حديثه عن أهمية دور أمانة الشباب واستعرض خطة العمل للفترة القادمة من انشطة وفاعليات واستهداف للعضويات تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب.

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ومن جانبه، وجه النواب الحضور كلماتهم للشباب، مؤكدين أن الشباب هم ترس النشاط والفاعلية والنجاح في الحزب وأن عليهم ان يكونوا مستعدين للقيادة وفرصة التمكين وكذلك فقد وجهوا الشكر للشباب على ما قدموه خلال الفترة السابقة مما أحدث تأثيرا إيجابيا في الشارع الإسماعيلي.

حضر الملتقي عدد من نواب محافظة الاسماعيلية وعدد من قيادات أمانة محافظة الإسماعيلية على رأسهم النائب أحمد البعلي والنائب عصام منسي، الأمناء المساعدين بالإسماعيلية، ومحمد فريد عضو أمانة الشباب المركزية بالحزب، وسيد سلامة أمين المجالس المحلية بالإسماعيلية، وخالد الجبلاوي أمين العمل الجماهيري بالإسماعيلية، وسيد خليل أمين العمال وعماد حجازي امين المتابعة بالإسماعيلية وعدد من اعضاء هيئة مكتب المحافظة.