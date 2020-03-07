السعودية تدعو العائدين من مصر ولبنان وإيطاليا لعزل أنفسهم بسبب كورونا

دعت المملكة العربية السعودية، كل العائدين من مصر ولبنان وإيطاليا، لعزل أنفسهم منزليا لأسبوعين من تاريخ عودتهم، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لقناة

العربية .

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، تعليق الدراسة في مدينة القطيف شرقي المملكة لمدة أسبوعين، خوفًا من انتشار فيروس كورونا

المستجد "كوفيد 19".

وأعادت السلطات السعودية فتح الكعبة والمسجد النبوي بعد إغلاق مؤقت هو الأول من نوعه في تاريخ أقدس المواقع الدينية عند المسلمين.

وكان القرار قد اتخذ بشكل "احترازي" للقيام بأعمال التنظيف والتعقيم بسبب فيروس كورونا .