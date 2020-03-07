قبل تعليق الدراسة في القطيف.. إجراءات اتخذتها السعودية لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تعليق الدراسة في المدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمغني في محافظة القطيف لأسبوعين يبدأ من غدًا الأحد.

وجاء في تغريدة للوزارة عبر حسابها في "تويتر": "تابعت وزارة التعليم مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (covid_19) والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على الأصعدة كافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفايروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين وبناء على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا الجديد، التي يرأسها وزير الصحة وفقا للأمر السامي الكريم والقاضي بتشكل اللجنة".

إجراءات السعودية لمقاومة فيروس كورونا

- أصدرت السعودية، عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية للقادمين من الإمارات، الكويت، والبحرين لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

- اشترطت وزارة الصحة السعودية على الناقل الجوى التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الـ24 ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة، لافتة إلى ضرورة قيام السفارات السعودية فى الدول الثلاث بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطنى للوقاية من الأمراض ومكافحتها، واستثنى من

- أمرت بإبلاغ جميع إدارات التعليم بآلية إجراءات قبول الطلاب العائدين من جمهورية الصين الشعبية والدول التي انتشر فيها الفيروس، والإجراءات الواردة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في وزارة الصحة

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- نصحت بعقد لقاء مع القيادات الميدانية في وزارتي التعليم والصحة، وإصدار نشرات توعوية معتمدة من الجهات الصحية على هيئة تصاميم، وأفلام تعريفية وتوعوية.

- إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول بشكل مؤقت كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

- منع دخول أى خليجى قام بزيارة دولا موبوءة بفيروس كورونا إلا بعد مضى 14 يوما متصلة من وصوله إلى بلده.

- تعقيم صحن المطاف الحرم المكي وإجلاء جميع الزوار.