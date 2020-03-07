تراجع أسعار النفط يشعل تريندات السعودية

أشعلت أسعار النفط في العالمي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 9%، يوم الجمعة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ منتصف 2017 بعد رفض روسيا اقتراح أوبك تعميق تخفيضات إنتاج النفط لتحقيق استقرارفي الأسعار.
وقال مصدر روسي رفيع المستوى لرويترز إن موسكو لن تؤيد الدعوة لتخفيضات إضافية لإنتاج النفط وستوافق فحسب على تمديد التخفيضات الحالية التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسمأوبك+.
وأنهت العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم مايو تعاملات الجمعة منخفضة بنسبة 9.4% أو 4.72 دولار، إلى 45.7 دولارا، وتلك الأسعار هي الأدنى منذ يوليو 2017.
وهبطت العقود الآجلة لنايمكس متراجعة بنسبة 10.1% أو 4.62 دولار عند 41.28 دولار للبرميل، وهي أكبر خسارة يومية منذ 28 نوفمبر 2014.
وتحث أوبك على خفض إضافي 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020.
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