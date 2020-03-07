إصابة زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي بكورونا

قال نيكولا تزينجارتي زعيم الحزب الديمقراطي الشريك في الحكومة الائتلافية الإيطالية يوم السبت إنه أصيب بفيروس كورونا. وظهر تزينجارتي في مقطع مصور على فيسبوك قال فيه ”أنا أيضا مصاب بفيروس كورونا“ وأضاف أنه يخضع للعزل التطوعي في منزله فيما يجري التواصل مع كل من خالطه في الأيام الماضية لفحصهم. في منزله فيما يجري التواصل مع كل من خالطه في الأيام الماضية لفحصهم. Advertisements وذكر أنه في حالة جيدة. وإيطاليا هى أكثر بلد أوروبي متضرر من فيروس كورونا حيث بلغ عدد حالات الإصابة هناك 4636 حالة إلى جانب 197 حالة وفاة حتى يوم الجمعة. ويعلن البلد في الوقت الراهن عن أكبر عدد يومي من الوفيات مقارنة بأي بلد آخر جراء الإصابة بالفيروس. بلغ عدد حالات الإصابة هناك 4636 حالة إلى جانب 197 حالة وفاة حتى يوم الجمعة. ويعلن البلد في الوقت الراهن عن أكبر عدد يومي من الوفيات مقارنة بأي بلد آخر جراء الإصابة بالفيروس. وأمرت الحكومة هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات ودور العرض السينمائي والمسرحي لمكافحة انتشار العدوى.

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