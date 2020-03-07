فضح القتلى
وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو لفضح هوية المسؤول في وكالة الاستخبارات، ولكن تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل نائب حزب الصالح المعارض أوميت أوزداي في مؤتمر صحفي في البرلمان تم بثه عبر الإنترنت، بحسب ما أعلنت قناة "أودا تي في". وتعليقًا على ذلك قال إرول أونديروجلو في منظمة صحفيون بلا حدود في تركيا، في صفحته على موقع تويتر: "يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذي فقد حياته في ليبيا من مسؤول في حزب سياسي، وليس من أخبار "أودا تي في" نريد إطلاق سراح مدير الأخبار باريش ترك أوغلو لأنه لا يمكن اتهامه بالكشف عن هوية الضابط المقتول".
مبعوث أممي
بدأت الأمم المتحدة في البحث عن بديل للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بعد تقديم الأخير لاستقالته من منصبه، وذلك بعد فشله الذريع في تعزيز فرص الحل السياسي، خصوصاً بعد إعلان الجيش الوطني الليبي عن عملية عسكرية لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في أبريل 2019. ويرفض عدد كبير من أعضاء البرلمان الليبي تعيين أي مبعوث أممي من شمال إفريقيا تحقيقا لمبدأ الحيادية والشفافية في التعاطي مع الأزمة، وذلك بعد إشارة تقارير إعلامية إلى ترشيح خميس الجهيناوي لخلافة غسان سلامة.
حقل تجارب
قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي، إن الأمم المتحدة تعتبر ليبيا كحقل تجارب، مشيرا إلى إخفاقات البعثة الأممية المستمرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد حاجة الشعب الليبي إلى الجيش لإيجاد حل للأزمة، لافتاً إلى أن الجيش الليبي هو الطرف الوحيد القادر على لملمة الجهود، وأن على الأمم المتحدة لجم الميليشيات المسلحة.
ترشيح الجهيناوي
كان مصدر سياسي تونسي قد كشف في تصريحات لصحيفة العرب عن ترشيح وزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، خلفا للّبناني غسان سلامة، مشيراً إلى أن ترشيح الجهيناوي هو تشريف لتونس ودبلوماسيتها لمعالجة ملف إقليمي معقد ومتشعب وبامتدادات دولية متغيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 117 من مرتزقة تركيا في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.