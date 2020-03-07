50 طنا من التمور لبنجلاديش ومشاريع طبية وإغاثية في لبنان

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية بنجلاديش، بحضور مساعد الوكيل لوزارة الإغاثة وإدارة الكوارث أكرم حسين، ومدير الإغاثة بقسم إدارة الكوارث افتخار الإسلام، وممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية أحمد بن حسن الحمدي، وممثل وزارة المالية، وفريق المركز، وذلك في مقر إدارة الكوارث بالعاصمة دكا.

ووقّع وكيل وزارة إدارة الكوارث على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلةً بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

مخبز الأمل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع 40.000 رغيف خبز يوميًا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في محافظة عكار اللبنانية، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

مرضى ومصابون

واصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت، تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث قام بتنفيذ 330 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ131 مريضًا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية المقدمة من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس 350 سلة غذائية في منطقة أبو قرون بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 2100 فرد.

كما وزع المركز أمس مواد غذائية وإيوائية للمحتاجين والمتضررين في جمهورية جيبوتي، استفاد منها 1250 فردًا في محافظة (علي صبيح)، و1500 فرد بمحافظة (دخل).

بنجلاديش

50 طنًا من التمور

لبنان

40 ألف رغيف خبز يوميا لليتامى

330 جلسة غسيل كلوي في أسبوع

131 مريضًا مستفيدًا