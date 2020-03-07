نجح فريق الوداد الرياضي في اجتياز عقبة مضيفه نجم الساحل التونسي فوق أرضية ملعب رادس، لحساب إياب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية رغم الهزيمة بهدف دون مقابل.

وخرج ممثل كرة القدم الوطنية في أمجد الكؤوس بالقارة السمراء متعادلا خلال الجولة من دون أهداف، بعد نجح في الحد من خطورة الفريق التونسي.

خلال الجولة الثانية، نجح النجم الساحلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور ووقع هدفا في الدقيقة 58 بواسطة اللاعب حازم الحاج حسن، لتنطلق بعدها رحلة التونسيين من أجل توقيع الهدف الثاني لإعادة المواجهة إلى نقطة الصفر وتدارك هدفي السبق الودادي بالبيضاء.

وأمام الضغط المتواصل للاعبي النجم الساحلي بهدف توقيع ثاني الأهداف، عمد الوداد إلى تحصين الدفاع للحد من خطورة هجوم المنافس التونسي، والاعتماد على الحملات المضادة، خصوصا عن طريق الحداد وبديع أوك، وهو ما ساهم في بقاء النتيجة على حالها، ليظفر الوداد بتأشيرة بلوغ النهائي، ويلحق بالممثل الآخر للكرة المغربية الرجاء، الذي عاد بالتأهل من قلب لوبومباشي الكونغولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “التشامبيونزليغ”.. الوداد “يعبر” كمين رادس بنجاح ويتأهل إلى نصف النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.