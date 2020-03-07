حكيمي يسجل و”يقفز” ببروسيا دورتموند إلى المركز الثاني

وليد لباب_صحافي متدرب

انتهت منذ قليل، المواجهة التي حل فيها بوروسيا دورتموند ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ، بفوز أصدقاء أشرف حكيمي، وبأقدامه، ليرتقي بذلك “الصفر” للمركز الثاني، على بعد نقطة وحيدة من الفريق الباڤاري.

وبالعودة لتفاصيل المقابلة، فقد افتتح ثورغان هازارد التسجيل لدورتموند، قبل أن يدرك مونشنجلادباخ التعادل عن طريق ستيندل.

مع توالي دقائق المواجهة، كان لأشرف حكيمي رأي آخر حينما سجل هدف الفوز في الدقيقة71، ليرتقي ببروسيا دورتموند للمركز الثاني، ويستمر بذلك في رسم ملامح موسم استثنائي له رفقة دورتموند