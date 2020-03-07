“التاشمبيونزليغ”.. الوداد “ينهي” الشوط الأول متعادلا مع نجم الساحل التونسي

أنهى فريق الوداد الرياضي الشوط الأول من مباراته أمام نجم الساحل التونسي، والتي تندرج في حساب إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، متعادلا من دون أهداف.

ونجح ممثل كرة القدم الوطنية في امتصاص رغبة التونسيين في توقيع هدف السبق وتقليص النتيجة في أفق مضاعفة الغلة لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي أمجد الكؤوس القارية.

وعرف الوداد كيف يمتص ضغط الفريق التونسي، في مباراة يراهن عليها الفريق الأحمر للحاق بغريمه التقليدي الرجاء إلى دور نصف النهائي.

ومعلوم أن مباراة الذهاب بالبيضاء انتهت لمصلحة الوداد بثنائية نظيفة حملت توقيع “المدافع الهداف” الناهيري.