” كورونا” خلال 24 ساعة.. 99 إصابة جديدة في الصين و3960 خارجها (حصيلة)

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في كانون دجنبر الماضي، سجلت 104 الاف و901 إصابة به في 95 بلدا ومنطقة، وأدى إلى وفاة 3556 شخصا، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية حتى قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي اليوم السبت.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجلت 4059 إصابة و100 وفاة جديدة، بمختلف دول العالم.

وفي الصين القارية (بدون هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الفيروس، سجلت 80,651 اصابة بينها 3070 وفاة، وأُعلن بين الساعة الخامسة من يوم الجمعة ونفس التوقيت اليوم السبت عن 99 إصابة و28 وفاة جديدة في البلد.

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وفي بقية أنحاء العالم، تم تسجيل 3960 إصابة جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 24,250 إصابة، فيما سجلت 72 حالة وفاة جديدة ما يرفع عددها خارج الصين إلى 486 وفاة.

وتعد البلدان الأكثر تضررا بعد الصين هي كوريا الجنوبية (6767 إصابة، و44 وفاة)، وإيطاليا (5883 إصابة منها 1247 جديدة، و233 وفاة)، إيران (5823 إصابة منها 1076 جديدة)، وألمانيا (785 إصابة ولا وفيات).