وليد لباب_صحافي متدرب
عرفت نهاية المقابلة التي جمعت الجيش الملكي بالفتح الرباطي مشاداة كلامية بين الناطق الرسمي للجيش الملكي عبد الواحد الشمامي والحكم الكزاز.
وتوجه الشمامي بالانتقاد للكزاز، بعد نهاية المباراة التي انهزم فيها الجيش في ديربي العاصمة أمام الفتح، الشيء الذي لم يتقبله الحكم، الذي انفجر في وجه المسؤول العسكري، ما تطلب تدخل الأمن لتهدئة الحكم.
ومع ارتفاع درجة الاحتقان، وجه الحكم الكزاز للشمامي عبارة ” لعبتي جوج دقايق جاي تفهم عليا” الشيء الذي زاد الوضع توثرا”.
يذكر أن ديربي العاصمة انتهى بتفوق الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان الفريق العسكري سباقا للتسجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم الكزاز للشمامي: “لعبتي 2 دقايق جاي تفهم عليا” – فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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