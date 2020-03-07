الجزائر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 19 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 19.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنه “تم تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لكورونا، الأولى تخص شخصا من نفس عائلة 16 مصابا بالفيروس، في محافظة البليدة شمالي البلاد، والثانية تخص مهاجرا جزائريا عاد مؤخرا من دولة أوروبية”.

ووفق الوزارة، فإن عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في البلاد ارتفع إلى 19 شخصا، بينهم إيطالي تم ترحيله قبل أيام.

وانتقل الفيروس إلى العائلة المصابة من قريب لهم مقيم في فرنسا، زارهم بين 14 ـ 21 فبراير الماضي، وفق بيان سابق للوزارة.

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وأوضحت أن “التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته، المقيمين بفرنسا”.

وفي 25 فبراير، أعلنت الجزائر تسجيل أول إصابة بالفيروس، لإيطالي تم ترحيله إلى بلاده.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في 97 دولة، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.