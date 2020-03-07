شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) على متن باخرة في نهر النيل، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 48.

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا أمس اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة نفسها.

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وأورد بيان صادر عن المنظمة ووزارة الصحة المصرية، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، حين كانوا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن السلطات تابعت الحالة الصحية لـ14 راكبا خالطوا في الباخرة سائحة تايوانية من أصل أميركي تبينت إصابتها بالفيروس عقب العودة إلى بلادها.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن السائحة هي الحالة الأساسية المسببة للعدوى لدى الحالات التي تم اكتشافها (index case)، وهذا الأمر دفع وزارة الصحة والسكان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وأجريت لهم الفحوص اللازمة.