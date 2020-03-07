الصحة المصرية تعلن عن 33 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 48 حالة

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر إلى 48 حالة حتى الآن وذلك عقب إعلان وزيرة الصحة المصرية اليوم عن اكتشاف 33 حالة جديدة على متن الباخرة النيلية السياحية بأسوان ليرتفع إجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة على متنها إلى 45 شخصاً منهم 19 شخصاً أجنبياً و26 مصرياً.

وقالت الوزيرة المصرية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن ١١ حالة من الـ١٢ الذين أعلن عنهم أمس، ثبت سلبية إصاباتهم اليوم في تحاليل جديدة، مشيرة إلى أن الحالة الإيجابية المتبقية منهم ستخضع للعلاج في مستشفى العزل، وعزل ذاتي للباقين.

من جانبه قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ” إن مصر من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وأن المركب النيلي الذي تم اكتشاف الـ 45 حالة عليه، كان مصدر بؤرة المرض الذي أعلنت دول عن إصابة مواطنيها بعد عودتهم من مصر، وغير ذلك لا يوجد بؤر أخرى، وقبل ذلك لم يكن هناك سوى ٣ إصابات فقط لصيني وكندي ومصري عائد من الخارج”.

وأشار مدبولي إلى أن الجمعة قبل الماضية بمجرد إعلان فرنسا عن وجود حالتين لسائحين عائدين من مصر اتخذ على الفور الإجراءات اللازمة مع كل المحيطين بهم، لافتًا إلى أن المصابين بالفيروس على متن الباخرة النيلية لم تظهر عليهم أي أعراض.

وأوضح أن باخرة الأقصر كان على متنها 171 شخصًا منهم 101 سائح و70 مواطنًا مصريًا واتخذ اللازم وإبلاغ السفارات الخاصة بالسائحين، مؤكدًا أن الحكومة المصرية عملت على توفير أجهزة كواشف سريعة ومتقدمة في المطارات تُظهر نتيجة الكشف عن الفيروس خلال نصف ساعة، ومن المقرر أن تصل مصر يوم الثلاثاء المقبل.