شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن توقف المنافذ الحدودية مع إيران والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم، أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقف التبادل التجاري بشكل مؤقت, بينما يسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الجاري.
وبيّن أن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ، ومنفذ طريبيل مع الأردن سيبقى مفتوحًا.
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