غرق أكثر من 20 ألف مهاجر في (المتوسط) منذ 2014

جنيف ـ د ب أ: قالت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف امس إن أكثر من 20 ألف مهاجر لقوا حتفهم غرقا في البحر المتوسط منذ بدأت الهجرة في المنطقة في عام 2014.

وقع آخر حادث غرق جماعي في أوائل فبراير الماضي ، عندما اختفى قارب على متنه 91 شخصًا على الأقل شمال مدينة القره بوللي الليبية ، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة.

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