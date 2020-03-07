تصاعد أزمة اللاجئين .. تركيا تستنكر بيان الاتحاد الأوروبي ورئيسها يزور بروكسل غدا

في السياسة 8 مارس,2020 نسخة للطباعة

كاستانيي “اليونان” ـ رويترز: أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان عبر الحدود التركية مع اليونان في تصعيد جديد للتوتر إزاء المهاجرين الراغبين في دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. وقال مراسل رويترز في المنطقة إن المقذوفات تأتي من الأراضي التركية وتلقى باتجاه الشرطة اليونانية عبر سياج حدودي مرتفع بالقرب من معبر كاستانيي. وينتشر الجنود اليونانيون وشرطة مكافحة الشغب لحراسة الحدود البرية مع تدفق آلاف المهاجرين إلى المنطقة في الأيام الماضية. وتتمركز قوات الأمن التركية في الجهة المقابلة من الحدود.

وقالت تركيا في 28 فبراير إنها ستسمح للمهاجرين بعبور الحدود إلى أوروبا مضيفة أنها لن تمنع من الآن فصاعدا مئات الآلاف من اللاجئين في ظل احتمال حدوث موجة نزوح جديدة نتيجة تصاعد القتال في شمال غرب سوريا.

وناشد الاتحاد الأوروبي أمس الاول المهاجرين على الحدود التركية الكف عن محاولة عبور الحدود إلى اليونان لكنه لمح إلى احتمال تقديم المزيد من المساعدات لأنقرة مع دخول الأزمة أسبوعها الثاني.

بدورها، طالبت وزارة الخارجية التركية، الاتحاد الأوروبي بـ”الإيفاء بوعوده والتزاماته” بشأن اللاجئين، مستنكرة البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الذي انعقد أمس الاول بالعاصمة الكرواتية زغرب. وقالت الوزارة في بيان أن تركيا أكثر دولة تستضيف بأفضل شكل على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين، وأضافت “أن اتهام دولة باستخدام موضوع الهجرة لأغراض سياسية، مؤشر جديد على ازدواجية مواقف الاتحاد التي نواجهها منذ سنوات”حسبما ذكرت أمس السبت وكالة الأناضول للأنباء التركية. وتابعت “والحقيقة أن الاتحاد الأوروبي بهذا البيان قد حول هذا الموضوع إلى ورقة سياسية”. وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بالإيفاء بالتزاماته ووعوده حيال اللاجئين بموجب اتفاق “إعادة القبول” المبرم مع تركيا عام 2016، وبالالتزام بالقيم الأوروبية المشتركة، وبقوانين الاتحاد، وبالوثيقة المؤسسة له.

كان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قد دعوا في بيان صدر بعد محادثاتهم في زغرب ، تركيا إلى “التنفيذ الكامل لاتفاق الهجرة المبرم عام 2016 مع بروكسل، مشيرين إلى أنه يدعم جهود تركيا الكبيرة في استضافة المهاجرين واللاجئين”.

ويعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوجه إلى بروكسل غدا الاثنين، حسبما ذكرت محطة “تي آر تي” التركية الرسمية وصحيفة “فيلت” الألمانية، استنادا إلى “مصادر دبلوماسية رفيعة في بروكسل”.

ولم يؤكد متحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، اللقاء بناء على استفسار صباح أمس.

وذكرت صحيفة “فيلت” الألمانية أن الهدف من الزيارة هو التوصل لحل لأزمة المهاجرين الحالية على الحدود التركية-اليونانية، وإعادة توجيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على نحو مبدئي.