الصحة العالمية تدعو جميع الدول لوضع احتواء تفشي الفيروس على رأس أولوياتها

مع تسجيل أكثر من 100 ألف مصاب في العالم

ـ تيدروس غيبريسوس: من الخطأ الاعتقاد بأن “كوفيد19″ سيختفي بالصيف

ـ الكويت توقف حركة الطيران مع 7 دول

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ـ إجراءات وقائية واحترازية بالسعودية وفتح المطاف لغير المعتمرين

ـ حالات إصابة جديدة في الإمارات وقطر

ـ وفاة حالة ثالثة بالعراق وارتفاع المصابين في لبنان والجزائر والضفة ـ 145 وفاة في ايران بينها نائبة برلمانية ـ موديز: ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي

بكين ـ عواصم ـ وكالات: ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ إلى 101321 حالة إصابة في مختلف دول العام حتى مساء أمس الاول. حيث أظهرت بيانات جمعتها اللجنة الوطنية للصحة بالصين ووكالة (بلومبرج) الأميركية للأنباء أن الفيروس انتشر إلى 93 دولة في العالم وأسفر عن وفاة 3457 شخصا. يأتي ذلك فيما دعت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم الى وضع احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد على رأس أولوياتها، معتبرة أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الفيروس سيختفي خلال فصل الصيف. وأكدت المنظمة أن محاربة الوباء تتطلب من الدول العمل معا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين” أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الفيروس سيختفي خلال فصل الصيف كما لو كان مجرد إنفلونزا”. مؤكدا أن الدول عليها أن تتعاون في مكافحة الفيروس بدلا من فرض قيود سفر على بعضها البعض.

وفي الكويت قرر مجلس الوزراء في اجتماعه وقف حركة الطيران من الكويت مع 7 دول لمدة أسبوع ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار وتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تقرر وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى (بنجلاديش ـ الفلبين ـ الهند ـ سريلانكا ـ سوريا ـ لبنان ـ مصر) لمدة أسبوع. بدوره أعلن مطار القاهرة الدولي، وقف الرحلات الجوية إلى الكويت لمدة أسبوع وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليصبح اجمالي الحالات61 اصابة.

وفي السعودية أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس السماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر امس السبت وفق الخطة المرسومة لذلك. كما قالت وكالة الأنباء السعودية”واس” إن حكومة المملكة العربية السعودية قررت اقتصار الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية : مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحية لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد. في وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس ” كوفيد19 ” ليرتفع إجمالي الاصابات إلى سبع حالات . وقالت الوزارة ، حسبما أفادت وكالة الانباء االسعودية “واس” أن واحدة منهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين، ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران . وأشارت إلى أن الحالة الثانية لمواطنة قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات. وقالت الوزارة إنه جرى رصد 15 حالة جديدة مصابة بالفيروس ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”. وفي قطر أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في قطر إلى 12 حالة حتى الآن. وفي العراق أفادت مصادر طبية عراقية عن تسجيل حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظ كربلاء، كما شهد لبنان ارتفاع عدد المصابين بالفيروس القاتل إلى 22 شخصا، فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر عن تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة .

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية. وفي ايران قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إن عدد وفيات فيروس كورونا زاد 21 حالة ليصل إلى 145 من بينها فاطمة رهبر النائبة بالبرلمان الايراني، حسبما ذكرت قناة العالم الإيرانية، وكان نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام قد توفي أيضا بعد إصابته بالفيروس. دوليا، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 163 حالة، فيما يواصل الفيروس القاتل حصده للأرواح في إيطاليا بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 4636. وفي كوريا الجنوبية ارتفع عدد الإصابات إلى 6767 حالة، بعد تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفيروس كما أوردت وكالة أنباء (يونهاب).

اقتصاديا، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري. وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز إن اقتصادات متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق جميعها إلى ركود في “تصور معاكس”.