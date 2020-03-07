الصين تنفي إطلاق ليزر على طائرة أميركية

بكين ـ رويترز: قالت الصين إن تقارير وسائل الإعلام التي ذكرت أنها أطلقت ليزر على طائرة استطلاع أميركية الشهر الماضي “لا تتسق مع الحقائق” وذلك طبقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الصينية. وكان الأسطول الأميركي في المحيط الهادي قد قال في أواخر فبراير إن سفينة حربية صينية أطلقت ليزر على طائرة دورية تابعة للقوات البحرية الأمريكية في المجال الجوي فوق المياه الدولية غرب جوام.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في 17 فبراير إن طائرة دورية أميركية من طراز بي8إيه تجاهلت تحذيرات وقامت بتحركات عرضت الأفراد على الجانبين للخطر في الوقت الذي كانت فيه سفن حربية صينية تقوم بتدريب بحري روتيني. ونشر البيان على الموقع الرسمي للوزارة على وي تشات امس الاول. وأضافت أن كل إجراءات الصين خلال هذه الواقعة كانت سليمة ومهنية وتتفق مع القانون الدولي. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

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