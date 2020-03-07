الأمم المتحدة تحذر من مغبة استمرار العنف في اليمن

دعت لاستئناف العملية السياسية

صنعاء ـ د ب أ: دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أمس إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في اليمن، حيث تشهد تصعيدا عسكريا مؤخرا.

وجدد جريفيث خلال حديثه للصحفيين خلال زيارته لمحافظة مأرب، دعوته الأطراف اليمنية إلى وقف التصعيد، واستئناف العملية السياسية، محذراً من انزلاق اليمن إلى مزيد من العنف.

وقال جريفيث: “يمر اليمن بمنعطف خطير، فإما تصمت البنادق ويتم استئناف العملية السياسية، وإما ينزلق ‎اليمن مرة أخرى لنزاع ومعاناة واسعي النطاق كما نشهد اليوم في ‎مأرب”. ودعا المبعوث الأممي، إلى تحييد مدينة مأرب عن التصعيد والصراع، قائلا “يجب على أطراف النزاع ضمان استمرار ‎مأرب كملاذ وألّا تتحول لبؤرة النزاع القادمة، فقد مثلت مأرب ملاذاً لمئات الآلاف من اليمنيين منذ بداية النزاع. في الأسبوع الماضي وحده، وصل الآلاف من النازحين هنا هربا من القتال في ‎الجوف”. وتابع “روح المغامرة العسكرية والسعي نحو تحقيق مكاسب في السيطرة على الأراضي هي غير ذات جدوى لأن تلك الحرب لا يمكن كسبها عسكريا في ساحة الحرب. لا يوجد بديل عن تسوية سياسية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض من خلال استئناف مبكر لعملية السلام”.وبحسب مكتب المبعوث الأممي فإن جريفيث زار مأرب ليكرر دعوته للتهدئة واستئناف العملية السياسية”. وأضاف المكتب في بيان مقتضب:” أن المبعوث الأممي قابل السلطات اليمنية هناك وقادة القبائل ومجموعة من النساء والشباب وناشطي المجتمع المدني في مأرب، بالإضافة لبعض النازحين اليمنيين.

يأتي وصول المبعوث الأممي إلى هذه المدينة التي تعد المعقل الرئيسي للجيش اليمني، بعد حوالي أسبوع من سيطرة أنصار الله على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، إثر تصعيد عسكري في المحافظة أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من اليمنيين.