الداخلية تعلن اعتقال عصابة للسرقة في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال عصابة للسرقة في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من مكتب المحمودية في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين وبالجرم المشهود لقيامهم بعدة عمليات تسليب وسرقات متعددة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".
واضافت ان "اوراقهم التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٤٤ ق.ع)".
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