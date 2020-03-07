اندلاع حريق في النجف 'صور'

افاد مصدر امني، السبت، بأن حريقا اندلع في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل قاعة خاصة للالعاب والكوفي شوب في حي الغدير بمحافظة النجف، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق ومنعت من امتداده للقاعة المجاورة له"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

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يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.