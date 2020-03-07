مصرع واصابة العشرات من الزوار العراقيين بحادث في سوريا 'صور'

افاد مصدر امني، السبت، بمصرع واصابة العشرات من الزوار العراقيين في حادث سير داخل الاراضي السورية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حافلة تقل زوارا عراقيين متوجهين لزيارة السيدة زينب (ع) في سوريا تعرضت الى حادث سير بعد اصطدامها بصهريج داخل الاراضي السورية ما ادى الى مصرع 12شخصا واصابة 30 اخرين".

واضاف انه "تم نقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي".

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