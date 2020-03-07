رياضة 2020-03-07 | 20:25 المصدر: 1,689 مشاهدة فاز فريق برشلونة بهدف نظيف على ضيفه فريق ريال سوسييداد؛ في المُباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "الكامب نو"، ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين.

هذا الانتصار رفع رصيد برشلونة لـ 58 نقطة، ليرتقي حامل اللقب في الموسم الماضي، إلى صدارة الدوري الإسباني ؛ بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي سيلعب غدًا خارج قواعده أمام ريال بيتيس، فيما توقف رصيد ريال سوسييداد عند 43 نقطة بالمركز السادس في سلم الترتيب. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يقود برشلونة للفوز على سوسيداد بالليغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.