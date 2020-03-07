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إصابة عنصر من البحرية الأميركية في إيطاليا بفيروس كورونا المستحدث 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

إصابة عنصر من البحرية الأميركية في إيطاليا بفيروس كورونا المستحدث 

الخليج 365

أصيب عنصر من البحرية الأميركية، يعمل في إيطاليا بفيروس كورونا المستجد، في أول إصابة لعنصر عسكري أميركي في أوروبا، وفق ما قالت القيادة العسكرية الأميركية السبت

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وجاء في بيان للقيادة العسكرية الأميركية في أوروبا أن "مسؤولي الصحة العسكريين يجرون تحقيقاً معمقا لمعرفة إن كان قد أصيب أفراد آخرون"

وأضاف البيان "قد تتخذ إجراءات وقائية اعتمادا على نتائج التحقيق". وأوضح البيان أن العنصر كان يعمل في نابولي وهو "ملزم البقاء في منزله"

وتضم القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا 70 ألف عنصر عسكري ومدني وتربطها علاقات بحلف شمال الأطلسي و51 دولة. وفي 26 شباط/فبراير، أعلنت القوات الأميركية في كوريا إصابة جندي (23 عاماً) بفيروس كورونا  

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