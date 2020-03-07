- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة عنصر من البحرية الأميركية في إيطاليا بفيروس كورونا المستحدث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365
أصيب عنصر من البحرية الأميركية، يعمل في إيطاليا بفيروس كورونا المستجد، في أول إصابة لعنصر عسكري أميركي في أوروبا، وفق ما قالت القيادة العسكرية الأميركية السبت
وجاء في بيان للقيادة العسكرية الأميركية في أوروبا أن "مسؤولي الصحة العسكريين يجرون تحقيقاً معمقا لمعرفة إن كان قد أصيب أفراد آخرون"
وأضاف البيان "قد تتخذ إجراءات وقائية اعتمادا على نتائج التحقيق". وأوضح البيان أن العنصر كان يعمل في نابولي وهو "ملزم البقاء في منزله"
وتضم القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا 70 ألف عنصر عسكري ومدني وتربطها علاقات بحلف شمال الأطلسي و51 دولة. وفي 26 شباط/فبراير، أعلنت القوات الأميركية في كوريا إصابة جندي (23 عاماً) بفيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عنصر من البحرية الأميركية في إيطاليا بفيروس كورونا المستحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.