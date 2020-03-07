شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يتلقى عرض زواج من فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، طلبًا غريبًا خلال زيارته لمدينة إيفانوفو الروسية التى تعرف باسم "مدينة العرائس" بسبب كثرة وجمال فتياتها، حيث تقدمت إليه فتاة من سكان المدينة وعرضت عليه الزواج، الأمر الذى جعل بوتين فى حيرة إلى حد ما بسبب اندهاشه من الطلب، فى حين تبادل أطراف الحديث مع الفتاة التى شكرته قبل مغادرته.



وفى وقت لاحق، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الدوما، قال بوتين، إنه خلال رحلة عمل إلى إيفانوفو عرض عليه الزواج، مضيفًا "لا أريد أن أقول أشياء تافهة، لكن من المستحيل الابتعاد عن هذا الأمر.. لقد كانت إيفانوفو تسمى دائمًا مدينة العرائس، واليوم تلقيت أيضًا عرضًا مقابلًا هنا، يبدو لى أن الكاميرات تعمل"، وأشار إلى أن الفتاة التى قدمت له عرضًا ستُعرف الآن فى جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقًا لما نقلته صحف محلية روسية، أمس.

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