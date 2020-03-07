شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تعلق رحلاتها مع مصر بدءا من الغد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، اعتبارًا من الأحد ولمدة شهر.



وأوضحت الهيئة، في بيان عبر «تويتر»، مساء السبت، أنه يُشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كورونا المستجد، وخضوع القادمين للحجْر الصحي 14 يومًا.

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