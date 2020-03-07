الجزائر تضع طاقم طبي بالحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

الخليج 365

وضعت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، طاقما طبيا من 7 أشخاص، في الحجر الصحي، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

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والطاقم المحجور عليه، مكون من طبيبتين و4 ممرضين ومنسق صحي يشرف على سيارة الإسعاف، وذلك عقب احتكاكهم بمواطن عاد من إسبانيا، ثبتت إصابته بفيروس ”كورونا“.

وتجري عملية الحجر في قسم الأمراض المعدية في مستشفى ”بوفاريك“، بينما جرى إرسال نتائج التحاليل الطبية إلى معهد باستور في العاصمة.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر عن تسجيلها إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة.