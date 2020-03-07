- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تضع طاقم طبي بالحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365
وضعت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، طاقما طبيا من 7 أشخاص، في الحجر الصحي، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.
والطاقم المحجور عليه، مكون من طبيبتين و4 ممرضين ومنسق صحي يشرف على سيارة الإسعاف، وذلك عقب احتكاكهم بمواطن عاد من إسبانيا، ثبتت إصابته بفيروس ”كورونا“.
وتجري عملية الحجر في قسم الأمراض المعدية في مستشفى ”بوفاريك“، بينما جرى إرسال نتائج التحاليل الطبية إلى معهد باستور في العاصمة.
وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر عن تسجيلها إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تضع طاقم طبي بالحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.