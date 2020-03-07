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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365
أعلن "أندريو كومو" حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، فرض حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس كورونا المستحدث.
وقال كومو، في مؤتمر صحفي، إنه يعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك على خلفية تفشي فيروس كورنا الذي بلغ عدد المصابين به في أراضيها إلى 76 شخصا.
وأوضح حاكم نيويورك: "في الوقت الذي نواصل فيه تقديم التعليمات المحدثة ونشجع الناس على التصرف انطلاقا من الحقائق بشأن فيروس كورونا وليس الشائعات، أصدرت إعلانا رسميا حول حالة الطوارئ التي تعطينا قدرات معينة على مساعدة مصلحات الصحة المحلية العاملة في ظروف متوترة جدا".
وأشار إلى أن هذا الإجراء يسمح بتطبيق نظام مسرع لشراء كل المعدات الضرورية لردع انتشار الفيروس، في الوقت الذي هدد فيه بسحب التراخيص من الشركات التي ستواصل رفع أسعار المستلزمات الطبية الأساسية على خلفية تفشي السلالة.
وسجلت في أراضي الولايات المتحدة، حتى مساء السبت الحالي، 396 إصابة جراء النوع الجديد لفيروس كورونا والذي ينحدر من مدينة ووهان الصينية، بينها 17 حالة وفاة.
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