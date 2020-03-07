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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 28 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 28 بعد تسجيل 6 حالات جديدة.
وقال مستشفى رفيق الحريري في بيان؛ إن ”فحوصا مخبرية أجريت لـ140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات إيجابية“.
وأضاف البيان، أن ”13 حالة وضعت في الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي“.
والجمعة أعلن لبنان، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 آذار مارس الجاري، كإجراء وقائي للوقاية من الفيروس بعد أن كان مقررا حتى 8 آذار مارس.
ويوم الجمعة، حذرت وزارة الصحة اللبنانية من أن كورونا خرج من ”مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار“ في البلاد.
وحتى السبت، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
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