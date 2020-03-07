نيجيريا تسجل أول عجز ربع سنوي في الميزان التجاري منذ 2016

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية أن نيجيريا سجلت أول عجز تجاري ربع سنوي منذ منتصف عام 2016.



وأفاد بيان للمكتب الوطني للإحصاءات النيجيري بأن نيجيريا شهدت تراجعا على مستوى الصادرات وارتفاع الواردات خلال الربع الأخير من عام 2019.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال الربع الأخير من العام الماضي 579.06 مليار نَيرة (1.6 مليار دولار)، مقارنة بفائض تجاري قيمته 1.39 تريليون نَيرة في الربع السابق عليه.

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وسجلت واردات نيجيريا ارتفاعا بنسبة 37% لتصل إلى 5.35 تريليون نَيرة.

وانخفضت الصادرات بنسبة 7.5% إلى 4.77 تريليون نَيرة، ولكنها زادت بنسبة 7.06% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

وزادت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لنيجيريا بنسبة 14% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق.

باعت نيجيريا، الشهر الماضي، سندات من فئة السوق المفتوحة (أو.إم.أو) بقيمة 245.21 مليار نيرة نيجيرية (672 مليون دولار) مدتها 362 يوما، حيث بلغ معدل التغطية على الطرح 1.14 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن سندات السوق المفتوحة هي إحدى فئات السندات التي يستخدمها البنك المركزي لطرح السيولة النقدية في الأسواق أو سحبها منها من خلال شراء هذه السندات أو بيعها إلى البنوك التجارية.