- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيجيريا تسجل أول عجز ربع سنوي في الميزان التجاري منذ 2016 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أظهرت بيانات رسمية أن نيجيريا سجلت أول عجز تجاري ربع سنوي منذ منتصف عام 2016.
وأفاد بيان للمكتب الوطني للإحصاءات النيجيري بأن نيجيريا شهدت تراجعا على مستوى الصادرات وارتفاع الواردات خلال الربع الأخير من عام 2019.
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال الربع الأخير من العام الماضي 579.06 مليار نَيرة (1.6 مليار دولار)، مقارنة بفائض تجاري قيمته 1.39 تريليون نَيرة في الربع السابق عليه.
وسجلت واردات نيجيريا ارتفاعا بنسبة 37% لتصل إلى 5.35 تريليون نَيرة.
وانخفضت الصادرات بنسبة 7.5% إلى 4.77 تريليون نَيرة، ولكنها زادت بنسبة 7.06% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.
وزادت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لنيجيريا بنسبة 14% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق.
باعت نيجيريا، الشهر الماضي، سندات من فئة السوق المفتوحة (أو.إم.أو) بقيمة 245.21 مليار نيرة نيجيرية (672 مليون دولار) مدتها 362 يوما، حيث بلغ معدل التغطية على الطرح 1.14 مرة من قيمة الطرح.
يذكر أن سندات السوق المفتوحة هي إحدى فئات السندات التي يستخدمها البنك المركزي لطرح السيولة النقدية في الأسواق أو سحبها منها من خلال شراء هذه السندات أو بيعها إلى البنوك التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا تسجل أول عجز ربع سنوي في الميزان التجاري منذ 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.