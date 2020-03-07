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تأجيل جلسات مجلس الأمة الكويتي لفحص النواب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

تأجيل جلسات مجلس الأمة الكويتي لفحص النواب

الخليج 365

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، اليوم السبت، تأجيل جلسة البرلمان التي كان مقررا عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمدة أسبوعين نظرا للظروف الراهنة في البلاد فيما يتعلق بفيروس ”كورونا“ الذي أصاب 61 شخصا.

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وقال الغانم في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية، إنه ”تم تأجيل الجلستين (يومي الثلاثاء الأربعاء) حتى تاريخ 24 و 25 من الشهر الجاري، التزاما بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في دولة الكويت“.

وأوضح الغانم أنه ”تم التنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص يومي 22 و23 من الشهر الجاري لفحص النواب وموظفي الأمانة في المجلس والإعلاميين“، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تمديد مدة دور الانعقاد الحالي على المجلس بحيث لا يقل عدد الجلسات عن العدد المقرر السابق وفق الجدول الموزع.

وسبق أن ألغى البرلمان قبل أسبوع جلسة كان مقررا عقدها لبحث تداعيات فيروس ”كورونا“، والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للحد من انتشار المرض في البلد الخليجي، وذلك تغليبا للمصلحة العامة، وفق ما ذكره الغانم آنذاك.

وتسعى الكويت، التي وصل عدد الإصابات بها إلى 61 حالة للحد من انتشار هذا المرض، من خلال إجراءات مشددة اتخذتها كافة القطاعات والهيئات الرسمية، من إغلاق حدود وتعليق الرحلات لبعض الدول وإلغاء الاحتفالات والأنشطة كافة، وتعطيل المدارس وإغلاق الكنائس؛ تجنبا للاختلاط الذي قد يتسبب بتفشي المرض.

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