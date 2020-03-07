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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيصل جلول لــ"اليمن العربي": اللبنانيون فقدوا الثقة في الحكومة والطبقة السياسية لا تتمتع بالمسؤولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
أماني عزام
قال فيصل جلول، الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك، إن الوضع اللبناني يمكن النظر إليه من 3 أبواب وهم الأزمة المصرفية القائمة، وسوء إدارة المصرف اللبناني لها، مشيرًا إلى أن المواطنين هم من يدفعون الثمن وفي مقدمتها هبوط سعر صرف الليرة بالقياس إلى الدولار.
وأوضح "جلول" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المواطنين فقدوا الثقة في الإجراءات الرسمية خاصة وأن الحكومة تبدو مرتبكة وغير قادرة على معالجة الوضع.
وأشار الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك، إلى أن حراك الشارع مازال غير قادر على إحداث التغيير المطلوب ولم يقوم برسم ملامح النظام الجديد الذي يدعو له ولكنه يضغط على الحكومة في قراراتها، مشددًا على ضرورة أن يحدد من يديرون الحراك صورة مستقبلهم، بالإضافة لوضع خكة للمرحلة المقبلة لأنهم أصبحوا غير فاعلين كما كانوا في السابق.
وأكد الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك، أن هناك شعور لدى الرأي العام اللبناني أن الطبقة السياسية لا تتمتع بحس المسؤولية تجاه خطورة مايحدث في البلاد.
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