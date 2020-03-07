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كورونا يقتل نائبة إيرانية.. والسلطات تحذر من كارثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

فيما كشفت قناة العالم الإيرانية أمس عن وفاة النائبة البرلمانية فاطمة رهبر جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حذرت السلطات من كارثة محققة قد تحل بالبلاد مع اقتراب احتفالية رأس السنة الفارسية «النيروز» المقررة في 21 مارس الحالي.

وكان نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام توفي أيضا بعد إصابته بالفيروس، حسبما أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء أمس الأول.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد و1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة.

وأغلقت إيران مساجدها أمس الأول، فى جميع المحافظات للأسبوع الثانى على التوالى، وتم إلغاء صلاة الجمعة، وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا خشية انتشار الفيروس بين تجمعات المصلين، كما أغلقت قوات الأمن الإيرانية الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة مازندران الشمالية، بما في ذلك طريق في مقاطعة جيلان، فيما أطلقت البلاد «خطة التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا»، ووفقا لإيرنا، فإنه من أجل الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مازندران أمام الزوار وغير المواطنين.

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وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تفشى كورونا بسرعة في كل المحافظات والمدن الإيرانية، وأصبحت إيران تحتل المركز الثاني بعدد الوفيات جراء هذا الفيروس بعد الصين، والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وتعتبر العاصمة طهران ومدينة قم العاصمة الدينية، ومحافظة كيلان هي المناطق التي شهدت تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة وأعداد الوفيات، وقد تشهد إيران الأسبوع المقبل حالات جديدة.

وقالت جهات رسمية في إيران إن كارثة قد تحل بالبلاد مع احتفال رأس السنة الشمسية الإيرانية عيد النوروز (21 مارس)، مشيرة إلى أن محافظات إيران ستكون على موعد مع موجة ثانية لتفشي الوباء.

وفى صحيفة خراسان أعربت الصحيفة عن مخاوفها من موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا على أعتاب زيارات وسفريات عيد النوروز، حيث التقليد المتبع بين الإيرانيين فى زيارات الأهل والأقارب فى هذا العيد، ورغم تحذيرات الصحة الإيرانية إلا أن التقارير تشير إلى أن السفر بين المحافظات لم يتوقف.

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عن إغلاق جميع المدارس والجامعات حتى 20 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأجيل امتحانات القبول فى الجامعات فى عموم البلاد، وذلك فى إطار احتواء انتشاره.

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