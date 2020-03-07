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93 دولة تواجه كورونا.. وارتفاع الوفيات في أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي يشبه الالتهاب الرئوي، والذي بدأ ظهوره في مدينة ووهان الصينية إلى 101,321 حالة إصابة في مختلف دول العام حتى أمس الأول.

وأظهرت بيانات جمعتها اللجنة الوطنية للصحة بالصين ووكالة (بلومبيرج) الأمريكية للأنباء أن الفيروس انتشر إلى 93 دولة في العالم وأسفر عن وفاة 3457 شخصا، وبلغت حصيلة الإصابات خارج الصين 20,670 حالة إصابة في حين بلغت حالات الوفاة خارج الصين 387.

وأعلنت الصين أمس ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة. وأوضحت السلطات الصحية الصينية ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 80,651 حالة بعد إضافة 99 إصابة جديدة، وأشارت السلطات إلى شفاء 55,404 حالات بعد تلقي العلاج وخروجها من المستشفيات.

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وأعلنت كوريا الجنوبية أمس تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض الفتاك إلى 6767 شخصا، وتركزت معظم الإصابات في مدينة دايجو جنوب البلاد، وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حالات الوفاة بلغت 44 حالة.

وفي أمريكا، أكد مستشفى محلي أن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن، ليصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 15. وأوضح المستشفى أن 12 شخصا وافتهم المنية في مركز إيفرجرين الطبي في كيركلاند، في واشنطن.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة برلين مساء أمس عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 639 شخصا.

كورونا عالميا

93 دولة ضربها الفيروس.

3457 وفاة.

101,321 مصابا.

الـ5 الكبار في كورونا وفقا لحالات الوفاة