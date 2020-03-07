رئيس أوكرانيا يوجه إنذارا لروسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ كييف
وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إنذارا لروسيا بشأن تحقيق السلام في الصراع شرق البلاد.
وقال لصحيفة (ذا جارديان) في العدد الصادر أمس إنه يتعين التوصل لاتفاق خلال عام، وأضاف «يمكن أن تقضي الحكومة عاما في الاتفاق بأسره، ثم يتعين تنفيذه. أي فترة أطول أمر محظور».
وتابع قائلا: إن الوقت يمر، معربا عن رغبته في التركيز على المشكلات المحلية، وأضاف «إذا استمر ذلك لفترة أطول، يتعين أن نغير الشكل ونختار استراتيجية أخرى».
وتابع أن الموعد النهائي للإنذار، هو ديسمبر، في الذكرى السنوية للقمة الأوكرانية في باريس، وأكد أنه يريد إجراء تغييرات لخطة اتفاق منسك، التي تم الاتفاق عليها في عام 2015، وترفض روسيا ذلك.
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