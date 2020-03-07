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اليونان: تركيا تبتز أوروبا.. واتفاق الهجرة مات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أثينا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل أربع سنوات لكبح تدفق المهاجرين صار ميتا الآن، ملقيا باللائمة على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في انهياره.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) «لنكن صرحاء، الاتفاق مات»، وأضاف أن الاتفاق انهار لأن السلطات التركية هى التي تسببت في إثارة الأزمة الحالية على الحدود التركية اليونانية من خلال حث المهاجرين واللاجئين وحتى مساعدتهم على المغادرة والتوجه لأوروبا.

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وتوقفت تركيا عن منع المهاجرين من الحدود البرية والبحرية مع اليونان قبل أسبوع، ومن حينها اشتبكت بانتظام قوات الأمن اليونانية المعززة مع الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود ومواصلة الرحلة إلى الدول الأوروبية الثرية.

وقال ميتسوتاكيس «تركيا ملزمة بمنع الأشخاص من الوصول إلى الخط الساحلي.. وكذلك بالقيام بما في وسعها لاحتواء المهربين ومنع الأشخاص من العبور بشكل غير قانوني إلى اليونان».

وقال «هذا ما ينص عليه الاتفاق، وتركيا تفعل العكس.. لقد ساعدت بشكل ممنهج الأشخاص في البر والبحر، في محاولاتهم للعبور إلى اليونان»، وشدد ميتسوتاكيس على أنه يقر بالعبء الذي تتحمله تركيا باستضافة ملايين من اللاجئين السوريين ويدعم المساعدة لذلك، وقال «ولكن هذا لن يحدث في حالة وضع يتم فيه اللجوء إلى الابتزاز، أوروبا لن يتم ابتزازها بسبب هذه المشكلة».