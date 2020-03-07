شكرا لقرائتكم خبر

ترمب يختار ميدوز كبيرا لموظفي البيت الأبيض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ واشنطن

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النائب الجمهوري بالكونجرس مارك ميدوز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بدلا من ميك مولفاني الذي سيصبح بدوره مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأيرلندا الشمالية.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يسرني أن أعلن أن عضو الكونجرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض، مضيفا «لقد عرفت مارك وعملت معه فترة طويلة.. العلاقة بيننا جيدة جدا».

وأعرب ترمب عن شكره لكبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني على خدمته في الإدارة الأمريكية، مبينا أنه سيصبح المبعوث الخاص للولايات المتحدة لأيرلندا الشمالية.