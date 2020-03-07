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القوات اليمنية تفكك 5 صواريخ إرهابية حوثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، مأرب

أعلنت القوات المشتركة أمس انتزاع 5 رؤوس صاروخية حوثية في مدينة الحديدة غرب اليمن. وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصدر في الفرق الهندسية للقوات المشتركة أن «فريقا هندسيا تمكن، من نزع وتفكيك 5 رؤوس صاروخية متفجرة زنة الواحد 500 كجم كانت الميليشيات الحوثية زرعتها في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة النخيلة المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة».

وفي وقت سابق أعلن الفريق الهندسي نفسه نزع رأس صاروخي من مزرعة مواطن في قرية غليفقة الساحلية التابعة لمديرية الدريهمي، ونشرت ميليشيات الحوثي مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف مناطق الحديدة، وقام الفريق الهندسي للقوات المشتركة بتفكيك خمسة رؤوس صاروخية بمنطقة النخيلة جنوب مدينة الحديدة.

وقالت القوات المشتركة إنها تصدت لمحاولة تسلل شنتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

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من جهته، اتهم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالسعي لتمزيق البلاد وتنفيذ مشروع طائفي، إضافة إلى أنها تدفع باليمنيين إلى محارق الموت وتتعمد زيادة معاناتهم وبؤسهم.

ودعا خلال الاجتماع الذي ضم قيادات محلية وعسكرية يمنية بمأرب كل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية إلى المزيد من التلاحم لما فيه أمن اليمن واستقراره، معربا في السياق نفسه عن تقديره لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمه من مساندة أخوية تجسد الوحدة العربية والمصير المشترك، مستعرضا في السياق نفسه جهود المملكة في السعي لتنفيذ اتفاق الرياض والوقوف المستمر مع اليمن وقضاياه.

ودعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الأمم المتحدة إلى أن تكون أكثر حزما ووضوحا مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتعرية ممارساتها وجرائمها تجاه العزل والأبرياء من اليمنيين.

وجدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال لقائه عبدالملك، دعوته إلى تجميد الصراع في اليمن والبدء الفوري باستئناف العملية السياسية الشاملة، وقال عقب وصوله أمس إلى مدينة مأرب ولقائه بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة إن اليمن يمر بمنعطف خطير، فإما تصمت البنادق ويتم استئناف العملية السياسية، وإما ينزلق اليمن مرة أخرى لنزاع ومعاناة واسعتي النطاق، وإنه لا يمكن السماح بإطالة الحرب في اليمن.

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