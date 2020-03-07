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فرنسا: اتفاق إدلب هش وغامض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن الاتفاق الروسي التركي الذي تم التوصل إليه، قبل يومين في موسكو لوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، لا يزال هشا ويتضمن عددا من «النقاط الغامضة».

وقالت الرئاسة الفرنسية «توافق الروس والأتراك على قاعدة أنتجت وقفا لإطلاق نار لم يترسخ جيدا بعد»، مشيرة إلى «خفض للتصعيد العسكري لكن مع استمرار عدد من التحركات ميدانيا».

وأضافت «يتضمن هذا الاتفاق عددا من النقاط الغامضة، ومسائل يصعب التعامل معها، خاصة بشأن الانسحاب من الطرق الدولية أم4 وأم5، وحديثا عن دعم سياسي وإنساني. لا وضوح بشأن ترتيباته».