«مقدم 20% وفائدة 10% متناقصة وبأقساط علي 20 سنة» .. «الإسكان» تطرح وحدات جديدة خلال أيام بكل المدن

كشف المهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه بناء علي تكليفات د. عاصم الجزار وزير الإسكان تم حصر أيضا حوالي 5 آلاف وحدة متبقية بالأدوار العليا في كل مشروعات الوزارة من "سكن مصر ودار مصر وجنة" في كل المدن وفقا لأخبار اليوم .

وأشار المهندس محمد أنور هلال إلى أن نصف هذه الوحدات سيتم طرحهم خلال الشهر المقبل من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأضاف: «أما الباقي وهم حوالي 2700 وحدة سيتم الإعلان عنهم خلال أيام من خلال صندوق التمويل العقاري وعبر مبادرة البنك المركزي بمقدم 20% وفائدة 10% متناقصة وبأقساط علي 20 سنة بحيث توفر الهيئة الوحدات بينما يتولي الصندوق التعامل مع البنوك في الحجز والتخصيص ونظم السداد».