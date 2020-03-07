«بعد فشل مفاوضات سد النهضة» .. هل يلجأ السيسي إلى خيار استخدام القوة؟

قال وزير الخارجية الإثيوبي إن بلاده ستبدأ في التعبئةِ الأولية لخزانِ سد النهضة بعد أربعةِ أشهر من الآن ، ولن تتمكن أي قوة من منعِ إكمالِ بناء السد ، على حد قوله.
تصريحات الوزير الإثيوبي جاءت تعليقا على بيانِ وزارة الخزانة الأمريكية التي دعت أديس أبابا إلى عدم البدء فى ملء السد بدون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان .
وبيان مصري اعتبر تغيبَ إثيوبيا عن جولةِ المفاوضات الأخيرة في واشنطن يهدف لإعاقةِ مسار المفاوضات، وأن الإعلان الأثيوبي حول بدء ملء خزان السد تزامنا مع الإنشاء يخالفُ القانون الدولي .
فلماذا تغيبت إثيوبيا عن جولة توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى؟ وما خيارات الحل في هذا الملف؟
ونشرت روسيا اليوم تصويتاً حول خيارات السيسي للتعامل مع الأزمة :
هل يلجأ السيسي إلى خيار استخدام القوة بعد فشل مفاوضات سد النهضة؟
وجاءت النتيجة حتى كتابة هذه السطور كالتالي :-
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