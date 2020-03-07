كورونا في مصر .. تعرف على عدد المصابين فعلياً بالفيروس اللعين!

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد حلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، على متن المركب السياحية في الأقصر، ارتفعت من 12 حالة تم الإعلان عنها أمس، إلى 45.

وأضافت الوزيرة، على هامش مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن عدد الأجانب المصابين ارتفع إلى 19، والباقي من المصريين، موضحة أن هناك 11 حالة تأكد سلبيتها بعد إعادة التحاليل، فيما يجري تحويل المصابين إلى مستشفى النجيلة بمطروح لعزلهم.

وكانت الوزيرة أعلنت أمس، إيجابية 12 حالة مشتبه فيها، على متن مركب سياحية، تنقل سياحًا من أسوان إلى الأقصر.

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من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه فور الإعلان والتأكد من إصابة آخر حالة تم اكتشافها في الرحلة النيلية تم التعامل مع جميع المخالطين، مشيرا إلى أن كل ما ثبتت إصابته ب فيروس كورونا هم ٣ حالات حتى الآن.

وأضاف، أنه تم على الفور إجراء فحوصات طبية، وأن ١٢ شخصا الذين تم الإعلان عنهم جاءت التحاليل إيجابية ولكن حتى هده اللحظة لم يظهر عليهم أية أعراض.

ولفت مدبولي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات، مؤكدا عدد الحالات المصابة حتى الآن هم ٣ أشخاص فقط.